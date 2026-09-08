EN MÊME TEMPS Olivia Grandville, Mille Plateaux, CCN La Rochelle, TnBA, Bordeaux

Informations pratiques

EN MÊME TEMPS

Olivia Grandville, Mille Plateaux, CCN La Rochelle 13 – 15 octobre TnBA Gironde

Tarifs : plein 30€ – réduit 15€ – carte Manuf’ plein 15€ – carte Manuf’ réduit 8€ – infidèle plein 25€ – infidèle réduit 13€

• Tarif Carte Jeune Bordeaux Métropole : accessible directement auprès de la billetterie du lieu d’accueil du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T19:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:45:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:45:00+02:00

[ DANSE ]

Olivia Grandville, Mille Plateaux, CCN La Rochelle

Faire corps ensemble, sans être identiques. Vibrer à plusieurs, mais refuser la cadence unique. Voilà le paradoxe passionnant auquel aime se frotter la chorégraphe Olivia Grandville, à l’heure où les danses de groupe repeuplent les scènes, signe d’un nouveau besoin de ritualisation. Désireuse d’aller plus loin encore avec cette création pour neuf danseur·euses, elle met sa recherche au défi de « l’unisson ». Marqueur historique d’uniformisation des masses par un régime totalitaire, mais aussi accord consenti et festif au sein d’un même groupe, ce concept est par essence ambigu. En arpentant une large palette de registres, du comique au poétique, en jouant entre la répétition et le décalage, danse, musique et vidéo s’accordent ici pour tenter d’épuiser l’unisson et sa complexité.

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Avec l’OARA et le tnba

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Book on the Move : Avant et après la représentation la librairie nomade Books on the Move vous invite à découvrir les nouveautés et les raretés, les incontournables et les introuvables de la littérature en danse et performance.

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+ FAIRE : Masterclass avec Olivia Grandville lun. 12 octobre 10h-13h à RésoNAnces

TnBA 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/906-En-meme-temps »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/en-meme-temps-olivia-grandville-mar-14-mer-15-jeu-15-octobre-2026-tnba-bordeaux/?portfolioCats=40 »}]

Faire corps ensemble, sans être identiques. Vibrer à plusieurs, mais refuser la cadence unique. danse spectacle

Marc Domage