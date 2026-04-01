En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard MB Studio Villeneuve-sur-Yonne
En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard MB Studio Villeneuve-sur-Yonne dimanche 26 avril 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard
MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : 10.9 – 10.9 – 10.9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Récital narratif d’un soliste insolite, écrit et interprété par Nicolas Bernard, précédé d’un instant gourmand .
MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08
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English :
L’événement En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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