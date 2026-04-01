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En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard MB Studio Villeneuve-sur-Yonne

En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard MB Studio Villeneuve-sur-Yonne dimanche 26 avril 2026.

Lieu : MB Studio

Adresse : 29 Rue du Commerce

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 10.9 10.9 10.9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villeneuve-sur-Yonne

En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 10.9 – 10.9 – 10.9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Récital narratif d’un soliste insolite, écrit et interprété par Nicolas Bernard, précédé d’un instant gourmand   .

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08 

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English :

L’événement En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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