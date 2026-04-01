En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard MB Studio Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 10.9 – 10.9 – 10.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Récital narratif d’un soliste insolite, écrit et interprété par Nicolas Bernard, précédé d’un instant gourmand .

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08

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English :

L’événement En poésie, récital narratif de Nicolas Bernard Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)