En quête de l’élixir lacté Laval
lundi 27 juillet 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
En quête de l’élixir lacté
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Une aventure à vivre en famille !
Sur les rives de la rivière la Mayenne qui coule tout près du musée, vit depuis toujours un peuple joyeux et infiniment petit les Méhennes. Non loin, parmi les nénuphars et les roseaux s’abritent une multitude de petites lucioles qui aiment danser et chanter. Mais un grand malheur est arrivé !
Équipés d’une sacoche de jeux, venez jouer et réaliser des épreuves pour aider le peuple de la rivière la Mayenne, les Méhennes, à retrouver l’Élixir Lacté qui se cache dans le musée !
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
• Horaires entrée de 14h à 18h
• Durée (temps approximatif de jeu) 1h30
• Tarifs location du kit à 5 € + Ticket visite libre par personne adulte 7 € / 12-17 ans 5 € / 5-11 ans 3 €
• Public de 4 à 12 ans accompagnés
• Réservation obligatoire (entre 3 et 6 personnes par équipe) .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An adventure for the whole family!
L’événement En quête de l’élixir lacté Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Les matins bambins Briques et clics Laval 30 juillet 2026
- L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait Laval 31 juillet 2026
- Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers Laval 3 août 2026
- Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval 4 août 2026
- Les cafés d’histoire Être photographe au service de la collectivité Place de la Tremoille Laval 5 août 2026