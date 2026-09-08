En remontant la rue Vilin, Parc de Belleville, Paris

Informations pratiques

En remontant la rue Vilin Dimanche 20 septembre, 11h00 Parc de Belleville Paris

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’expo sur la rue Vilin, axe central et emblématique du Belleville d’autrefois, aujourd’hui disparue.

Ce parcours exposition fait revivre la rue Vilin qui serpentait jadis sur la colline de Belleville et sur laquelle le parc de Belleville a été créé. Rencontrez ceux qui y ont vécu grâce à l’évocation de films, de photographies ou de livres. (Re)découvez aussi les mots et les images de l’écrivain Georges Perec qui y vécut enfant.

Visite guidée de l’exposition temporaire installée dans le parc de Belleville à l’occasion des 90 ans de la naissance de Georges Perec.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre .

Parc de Belleville 47 Rue des Couronnes, 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/previsualisation/evenements/114921?preview_token=tJhvehtsdeWUF7Jj7QrrEj7i »}]

Visite guidée de l’exposition temporaire sur la rue Vilin

© François-Xavier Bouchart / Roger-Viollet