En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans, Ancienne prison Jacques Cartier, Rennes

Informations pratiques

En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Samedi 4 juillet, 18h00 Ancienne prison Jacques Cartier Ille-et-Vilaine

tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:15:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:15:00+02:00

En route !

Un spectacle de conte, avec beaucoup d’imaginaire et un brin de magie pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans.

De chemins buissonniers et voyages insolites, laissez-vous emporter par des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.

1h15 d’évasion, sans quitter la prison – Prison J. Cartier dans la Cours aux Fleurs.

Par les Tisseurs de contes

Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

En route ! Contes pour adultes et grands enfants (7 ans et +) De chemins buissonniers et voyages insolites, suivez les conteurs dans des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.

P. Schuck