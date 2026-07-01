En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans, Ancienne prison Jacques Cartier, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · Ancienne prison Jacques Cartier · Rennes
Informations pratiques
En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Samedi 4 juillet, 18h00 Ancienne prison Jacques Cartier Ille-et-Vilaine
tarif libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:15:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:15:00+02:00
En route !
Un spectacle de conte, avec beaucoup d’imaginaire et un brin de magie pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans.
De chemins buissonniers et voyages insolites, laissez-vous emporter par des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.
1h15 d’évasion, sans quitter la prison – Prison J. Cartier dans la Cours aux Fleurs.
Par les Tisseurs de contes
Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
En route ! Contes pour adultes et grands enfants (7 ans et +) De chemins buissonniers et voyages insolites, suivez les conteurs dans des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.
P. Schuck
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