En Sicile, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

En Sicile Mercredi 9 décembre, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T19:30:00+01:00 – 2026-12-09T21:15:00+01:00

Fin : 2026-12-09T19:30:00+01:00 – 2026-12-09T21:15:00+01:00

Évocation de la campagne sicilienne un après-midi de printemps : l’autrice arpente les collines, guidée par la chèvre Miss Coco dans un monde touffu fait de pierres, de trèfle gras et de soleil. Là-haut, l’attend la vieille Signora Rosa, régnant sur un monde végétal inouï. Le récit de « la chèvre surgie de nulle part et la femme venue du fond du temps » est celui d’une idylle, tant ensemble elles renouvellent un monde d’attentions et de relations avec le vivant, sans faire l’impasse sur le béton carnassier, les « maisons-touristes » et les incendies ravageurs. Jeanne Balibar fait palpiter ce texte éblouissant, riche en micro-observations et pensées limpides sur un monde courant à sa perte. À moins qu’à caler son pas et son regard sur celui d’une chèvre au pelage doux, « invincible divinité au sourire archaïque », quelque chose d’autre ne puisse advenir.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/en-sicile-09122026-1830 »}]

Après les trois destins féminins des Historiennes, Jeanne Balibar suit l’autrice Juliette Blamont, dans une dérive paysagère attentive à tout ce qui l’entoure. Un récit habité, fondu dans les coul …