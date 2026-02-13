En studio, Le Quarante, Laval

En studio 13 – 17 avril Le Quarante Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T10:00:00+02:00 – 2026-04-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Le ZOOM, centre de culture scientifique de Laval, organise un stage de journalisme de 5 jours à l’attention d’adolescent·e·s (de 13 à 15 ans) des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Laval. Les participant·e·s réaliseront une enquête portant sur l’égalité d’accès et de représentation dans les parcours et métiers scientifiques.

Au programme : découverte des coulisses d’un média, conférence de rédaction, micro-trottoirs, interviews, reportages de terrain, initiation au montage…

À travers ce projet, approches journalistiques et scientifiques se croisent pour amener les adolescent·e·s à mieux comprendre les mécanismes qui façonnent les inégalités d’accès aux sciences, rencontrer des professionnel·le·s, et s’initier au journalisme.

Objectifs du projet :

Permettre aux participant·e·s de découvrir de nouveaux métiers et domainesscientifiques

Aborder le sujet de l’orientation de manière ludique et positive

Déconstruire les stéréotypes sur les scientifiques

Découvrir le journalisme, sensibiliser à l’esprit critique et prévenir les fake news

Promouvoir l’égalité femme/homme

Permettre aux élèves de s’exprimer

Renforcer la confiance des participant·e·s dans leur capacité de réussitecontact

Le Quarante 40 rue du Britais, 53000 LAVAL Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire

Un stage à destination des jeunes des QPV de Laval, ayant pour objectif d’aboutir à la création d’une émission radio, podcast ou vidéo sur l’égalité et la découverte des métiers scientifiques.