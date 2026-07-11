Informations pratiques

Béziers

EN THÉRAPIE

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Un huis clos intense où un psy vacille face aux histoires de ses patients… et à la sienne.

Francis Huster revient sur scène dans un rôle bouleversant celui d’un thérapeute au bord de l’abîme, peu à peu rattrapé par ses propres failles et celles de ses patients.

Alors qu’il s’efforce d’aider ceux qui viennent le consulter à ne pas sombrer, c’est sa propre vie qui vacille.

Chaque séance devient un miroir tendu vers ses regrets, ses doutes et son humanité, tandis que ses patients, eux aussi en quête de salut, attendent son secours.

Dans ce huis clos intense, porté par une écriture précise et une mise en scène tendue, l’intime rejoint l’universel.

Adapté de la série culte BeTipul . .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : EN THÉRAPIE

An intense behind-closed-doors drama in which a psychiatrist is shaken by his patients’ stories—and his own.

L’événement EN THÉRAPIE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34