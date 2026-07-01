En Thérapie – Francis Huster, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

En Thérapie – Francis Huster Jeudi 11 février 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:30:00+01:00 – 2027-02-11T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:30:00+01:00 – 2027-02-11T22:00:00+01:00

Francis Huster revient au Pin Galant dans un rôle bouleversant et bouleversé, celui d’un thérapeute au bord de l’abîme, emporté par ses patients et sa propre vie. Qui soigne celui qui soigne ?

Adaptée de la série culte « Betipul » (« En Thérapie » en France), la pièce explore la face cachée de ceux qui se confient et de celui qui les accouche. Alors qu’il tente d’aider ses patients à ne pas sombrer, c’est sa propre vie qui vacille. Chaque séance devient un miroir de ses failles, de ses regrets, de son humanité, alors qu’en même temps, ses patients dont la vie se dérobe attendent son secours. Des tête à tête, des bras de fer, car la matière est fragile et que les accidents de la vie exacerbent les passions qu’on pensait interdites dans le cabinet feutré d’un thérapeute. Un huis clos intense, porté par une écriture fine et une mise en scène tendue, où l’intime devient universel.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/167/le_pin_galant/en_therapie »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Francis Huster revient au Pin Galant dans un rôle bouleversant et bouleversé, celui d’un thérapeute au bord de l’abîme, emporté par ses patients et sa propre vie. Qui soigne celui qui soigne ? Théâtre Spectacle