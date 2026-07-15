En thérapie Thionville

Informations pratiques

Thionville

En thérapie

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-02-17 20:00:00

fin : 2027-02-17 23:00:00

Date(s) :

2027-02-17

Francis Huster revient au Théâtre dans un rôle bouleversant et bouleversé celui d’un thérapeute au bord de l’abîme, emporté par ses patients et sa propre vie. Alors qu’il tente d’aider ses patients à ne pas sombrer, c’est sa propre vie qui vacille. Chaque séance devient un miroir de ses failles, de ses regrets, de son humanité, alors qu’en même temps ses patients dont la vie se dérobe attendent son secours. Adaptée de la série culte BeTipul, En Thérapie explore la face cachée de ceux qui se confient et de celui qui les accouche. Des tête à tête, des bras de fer, car la matière est humaine est fragile et que les accidents de la vie exacerbent les passions qu’on pensait interdites dans le cabinet feutré d’un thérapeute. Un huis clos intense, porté par une écriture fine et une mise en scène tendue, où l’intime devient universel.Tout public

45 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Francis Huster returns to the theater in a deeply moving and emotionally charged role—that of a therapist on the brink of the abyss, swept away by his patients and his own life. As he tries to help his patients from falling apart, it is his own life that begins to unravel. Each session becomes a mirror of his flaws, his regrets, and his humanity, while at the same time his patients—whose lives are slipping away—wait for his help. Adapted from the cult series *BeTipul*, *In Therapy* explores the hidden side of those who confide and the one who helps them come to terms with their struggles. Face-to-face confrontations and power struggles ensue, for human nature is fragile, and life’s unexpected twists and turns exacerbate passions once thought forbidden within the hushed confines of a therapist’s office. An intense, behind-closed-doors drama, driven by subtle writing and tense direction, where the intimate becomes universal.

L’événement En thérapie Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME