En un clin d’œil autour de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

En un clin d’œil autour de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer Jeudi 22 octobre, 15h00 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T17:00:00+02:00

Pendant les vacances scolaires, les enfants s’initient à la création photographique en compagnie d’un·e médiateur·rice du CPIF autour d’une thématique soulevée par l’exposition présentée. Ce rendez-vous séduit les 7-12 ans qui s’essaient ainsi à la manipulation du matériel informatique et photographique. Ce format, condensé et complet, offre aux inscrit·es un temps de création dynamique et singulier. Un tirage est offert à chaque participant·e à la fin de l’atelier.

7 euros, sur réservation

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 79 80 »}]

Pendant les vacances scolaires, les enfants s’initient à la création photographique en compagnie d’un·e médiateur·rice du CPIF autour d’une thématique soulevée par l’exposition présentée. Ce séduit à…

Isabelle Le Minh, Raw Loop 1, 2023. Détail, installation visuelle et sonore, 6 modules commandés par Arduino, 60 Impressions par module, 32 x 24 x 26 cm. Courstesy Isabelle Le Minh, Adagp, et Galerie Christophe Gaillard.