En un clin d’œil autour de l’exposition Réinventer la photographie #2, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

En un clin d’œil autour de l’exposition Réinventer la photographie #2 Jeudi 15 avril 2027, 15h00 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T15:00:00+02:00 – 2027-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2027-04-15T15:00:00+02:00 – 2027-04-15T17:00:00+02:00

Pendant les vacances scolaires, les enfants s’initient à la création photographique en compagnie d’un·e médiateur·rice du CPIF autour d’une thématique soulevée par l’exposition présentée. Ce rendez-vous séduit les 7-12 ans qui s’essaient ainsi à la manipulation du matériel informatique et photographique. Ce format, condensé et complet, offre aux inscrit·es un temps de création dynamique et singulier. Un tirage est offert à chaque participant·e à la fin de l’atelier.

7 euros, sur réservation

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]

Pendant les vacances scolaires, les enfants s’initient à la création photographique en compagnie d’un·e médiateur·rice du CPIF autour d’une thématique soulevée par l’exposition présentée. Ce séduit à…

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