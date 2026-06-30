ENCATC Congrès 2026 Campus universitaire Carlone Nice
mercredi 23 septembre 2026 · Campus universitaire Carlone · Nice
Informations pratiques
Nice
ENCATC Congrès 2026
Campus universitaire Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-23
Evénement de premier plan, consacré à la gestion et aux politiques culturelles. Ce congrès rassemble des professionnels, des enseignants et des chercheurs du monde entier afin d’explorer des idées et des pratiques innovantes dans le secteur culturel.
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Campus universitaire Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : ENCATC Congrès 2026
A leading event focused on cultural management and policy. This conference brings together professionals, educators, and researchers from around the world to explore innovative ideas and practices in the cultural sector.
L’événement ENCATC Congrès 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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