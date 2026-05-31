En langage flamenco, le rythme produit par les claquements au sol des talons de l’interprète se nomme zapateado. Cette pulsation caractéristique accompagne Rocío Molina depuis l’âge de sept ans. Chaque jour, telle une musicienne faisant ses gammes sur son instrument, elle entraîne inlassablement ses pieds aux fondamentaux de son art. Ce qui, chez d’autres, ne serait que simple échauffement est devenu aussi pour elle la matière d’une recherche chorégraphique. Mettre le corps en mouvement, c’est déjà commencer à créer. C’est également, au-delà de la douleur provoquée par la répétition des gestes, se sentir vivant et s’inscrire dans un présent sans cesse renouvelé « pour voir qui nous sommes ». Encender el cuerpo revient ainsi à l’essence même de sa création, une source qui avait déjà alimenté Calentamiento, le précédent opus de la chorégraphe. Dans ce solo jusqu’au vertige, s’invite un dialogue ponctuel avec son complice et « partenaire de rythme » depuis quinze ans, le danseur José Manuel Ramos Oruco, sans pour autant rompre le feu sacré qui enflamme le corps de la danseuse. D’où le titre de cette pièce brûlante d’intensité.

Isabelle Calabre

Durée : 1h20

Catégorie :

Création mondiale

Danse

Impossible de manquer ce nouveau rendez-vous avec la plus audacieuse des chorégraphes espagnoles ! Chacune des créations de Rocío Molina promet un savoureux cocktail de surprise et de passion. Cette fois, l’iconoclaste artiste rembobine le flamenco jusqu’à la base : ces frappes de pied caractéristiques, à partir desquels sa danse prend son envol.

Du jeudi 01 octobre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :

samedi

de 17h00 à 18h30

jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 19 à 46 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-02T19:30:00+02:00_2026-10-02T21:00:00+02:00;2026-10-03T17:00:00+02:00_2026-10-03T18:30:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

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