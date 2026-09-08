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Encore heureux ! Théâtre Boris-Vian Couëron

dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre Boris-Vian · Couëron

Encore heureux ! Théâtre Boris-Vian Couëron

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Théâtre Boris-Vian
Adresse
Rue Jean Rostand
Ville
44220 Couëron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Ouverture de la billetterie le mercredi 9 septembre 2026 à 15h.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 16:00 – 17:15
Gratuit : oui Ouverture de la billetterie le mercredi 9 septembre 2026 à 15h. Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Un homme et une femme écrivent leur histoire au présent, au futur et au passé. De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse passion de la vieillesse, et l’inverse, et à l’envers. Le public est embarqué dans ce jeu intime de forces et de fragilités, entre émotion et éclats de rire. Un spectacle d’une grande douceur, porté par deux prodigieux jeunes acrobates venus de Belgique.

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220
02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr http://ville-coueron.fr


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