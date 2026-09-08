Encore heureux ! Théâtre Boris-Vian Couëron
dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre Boris-Vian · Couëron
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 16:00 – 17:15
Gratuit : oui Ouverture de la billetterie le mercredi 9 septembre 2026 à 15h. Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Un homme et une femme écrivent leur histoire au présent, au futur et au passé. De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse passion de la vieillesse, et l’inverse, et à l’envers. Le public est embarqué dans ce jeu intime de forces et de fragilités, entre émotion et éclats de rire. Un spectacle d’une grande douceur, porté par deux prodigieux jeunes acrobates venus de Belgique.
Théâtre Boris-Vian Couëron 44220
02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr http://ville-coueron.fr
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