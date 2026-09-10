Le Port-Launay : des femmes, des hommes, un port, un fleuve, La Gerbetière – Maison Audubon, Couëron

Informations pratiques

Le Port-Launay : des femmes, des hommes, un port, un fleuve 19 et 20 septembre La Gerbetière – Maison Audubon Loire-Atlantique

Réservation sur place obligatoire. Places limitées à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée du Port-Launay

Chaussez vos bottes de 17 lieux pour une balade historique et patrimoniale à la découverte du Port-Launay. Entre Loire et marais, cet ancien avant avant-port de Nantes a beaucoup d’histoires à vous raconter.

La Gerbetière – Maison Audubon 1 rue des Bergeronnettes, 44220 Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 38 51 00 http://www.ville-coueron.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 38 51 00 »}]

Visite guidée du Port-Launay

©Ville de Couëron