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Encore heureux !, Théâtre Boris Vian, Couëron

dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre Boris Vian · Couëron

Encore heureux !, Théâtre Boris Vian, Couëron

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Théâtre Boris Vian
Adresse
Rue Jean Rostand, Couëron
Ville
44220 Couëron
Département
Loire-Atlantique

Encore heureux ! Dimanche 4 octobre, 11h00, 16h00 Théâtre Boris Vian Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:15:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:15:00+02:00

Un homme et une femme écrivent leur histoire au présent, au futur et au passé. De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse passion de la vieillesse, et l’inverse, et à l’envers. Le public est embarqué dans ce jeu intime de forces et de fragilités, entre émotion et éclats de rire. Un spectacle d’une grande douceur, porté par deux prodigieux jeunes acrobates venus de Belgique.

Théâtre Boris Vian Rue Jean Rostand, Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://ville-coueron.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.theatre@mairie-coueron.fr »}]
Spectacle précédé d’une présentation de la saison culturelle et suivi d’un verre de l’amitié.

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