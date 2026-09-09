Encre Quatuor Or + Us Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Encre Quatuor Or + Us

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17 21:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Dialogue amoureux entre machines et instruments ce spectacle propose une forme hybride où la musique électronique se réinvente en direct à travers le jeu des interprètes.

Né à la fin des années 1990 autour de Yann Tambour, Encre imaginait un orchestre improbable , mêlant de subtils samples orchestraux aux dissonances et au bruitisme de la musique concrète. Vingt ans plus tard, le projet reprend vie en quatuor avec Maëlle Desbrosses, Julien Pontvianne et Amélie Grould un travail en miroir qui transpose, avec des instruments, une écriture pensée pour des machines. Clarinette, percussions, cloches ou harmonium donnent corps à ces matières dans une partition mouvante. De cette mise en abîme sonore naît une écriture ludique et spectrale.

Informations pratiques

Durée 1h.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Encre Quatuor Or + Us Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue