ENDLESS FLOODS + AMÉLIA TABEÏ, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

ENDLESS FLOODS

+ AMÉLIA TABEÏ Jeudi 10 décembre, 20h00 L’INCONNUE Gironde

réduit : 8€ (hors frais de location)

prévente : 12€ (hors frais de location)

sur place : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T23:59:00+01:00

ENDLESS FLOODS

Il y a chez Endless Floods quelque chose du paysage après la tempête. Une musique qui avance lentement, chargée de mémoire, traversée de lumières fragiles et de masses sonores monumentales.

Endless Floods compose des musiques de seuils. Celles que l’on écoute lorsque quelque chose s’achève sans être tout à fait terminé, lorsque quelque chose d’autre commence sans encore avoir de nom. Entre grondements telluriques, envolées lumineuses et lente dérive hypnotique, Passages, leur dernier EP, explore ces territoires mouvants entre le avant et le maintenant.

AMÉLIA TABEÏ

À la croisée de l’avant-garde, de l’ambient et du classique contemporain, Amelia Tabeï propose une traversée sonore guidée par le souffle.

Grâce à la technique du souffle continu, les sons se déploient, se superposent, créant des illusions auditives, polyphonies et vibrations mouvantes qui enveloppent l’espace et les corps. Entre transe et méditation, la musique devient un paysage dans lequel les auditeurices sont invités·es à errer.

Inspiré des figures d’Amelia Earhart et de Junko Tabei, deux exploratrices qui ont repoussé les limites, Amelia Tabeï est une œuvre incarnée, où la musique est indissociable du corps. En expérimentant des formes de lutherie sauvage, l’artiste ouvre des passages sonores inattendus.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/endless-floods-amelia-tabei/ »}]

Avec Permafrost