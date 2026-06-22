Endurance équestre des Monts du Lévézou Saint-Léons samedi 18 juillet 2026.

Saint-Léons

Endurance équestre des Monts du Lévézou

mas vinaigre Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Challenge CDE Occitanie Club 2026 Le samedi 18 juillet 60 80 km Le dimanche 19 juillet 10 20 40 km Information 06 71 51 05 70 Ouvert à tous. Visite de la sellerie. Restauration et buvette sur place

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mas vinaigre Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

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English :

CDE Occitanie Club Challenge 2026 Saturday, July 18: 60, 80 km Sunday, July 19: 10, 20, and 40 km Information: 06 71 51 05 70 Open to everyone. Tour of the tack room. Food and refreshments available on site

L’événement Endurance équestre des Monts du Lévézou Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)