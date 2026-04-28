Inauguration de la saison Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons
Inauguration de la saison Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons samedi 11 juillet 2026.
Saint-Léons
Inauguration de la saison
Les Amis de Jean-Henri FABRE 3, Rue du Château Saint-Martin Saint-Léons Aveyron
Tarif : – – EUR
Concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Maison Natale JH FABRE. 15h à 18h visites guidées de la maison. 16h30 lecture-promenade Sur les Pas de JH FABRE . 17h30 inauguration de la saison et des expos. 18h Escapade concert Harpe et Violoncelle avec Z.BUYCK et U.BONNEAU. Info au 0681044155
Inauguration des expositions
Jean-Henri Fabre, l’homme, le savant, le passeur Exposition de planches cartonnées illustrant quelques points forts de la vie de Jean-Henri Fabre.
Diablotin, le fantôme de la Garrigue Exposition de photographies de Valère Marsaudon.
Le lieu du concert reste à préciser. Libre participation au chapeau. La soirée se terminera avec un buffet. .
Les Amis de Jean-Henri FABRE 3, Rue du Château Saint-Martin Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55 marielise.tichit@wanadoo.fr
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English :
Maison Natale JH FABRE. 3pm to 6pm guided tours of the house. 4:30pm reading/walk In the footsteps of JH FABRE . 5:30pm inauguration of the season and exhibitions. 18h Escapade Harp and Cello concert with Z.BUYCK and U.BONNEAU. Info at 0681044155
L’événement Inauguration de la saison Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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