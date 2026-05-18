Saint-Léons

Fête de l’Abeille Micropolis

268 route de Micropolis Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

EN JUIN, ÇA BOURDONNE À LA CITÉ !

Micropolis vous donne rendez-vous les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 pour célébrer la Fête de l’Abeille. Durant tout le week-end, profitez d’animations, de projections au cinéma 3D et d’activités pour toute la famille autour des fascinantes abeilles et des trésors de la ruche. Une belle occasion de découvrir le rôle essentiel de ces précieux pollinisateurs dans notre écosystème tout en partageant un moment ludique et convivial.

Un weekend qui va faire le BZzzZZ…, vous venez ? .

268 route de Micropolis Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 50 50

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English :

IN JUNE, THE CITY IS BUZZING!

L’événement Fête de l’Abeille Micropolis Saint-Léons a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)