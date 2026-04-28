Fête votive Saint-Léons
Fête votive Saint-Léons samedi 22 août 2026.
Saint-Léons
Fête votive
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
15h Au Boulodrome. Concours de pétanque en doublettes. 20h Espace JH FABRE. Apéritif-tapas du terroir animé par les Humeurs Cérébrales, La Deryves et DJ Podium Equinoxe.
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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
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English :
3pm Boulodrome. Doubles pétanque competition. 8pm Espace JH FABRE. Apéritif-tapas du terroir hosted by Humeurs Cérébrales, La Deryves and DJ Podium Equinoxe.
L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)