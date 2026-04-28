Saint-Léons

Fête votive

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

15h Au Boulodrome. Concours de pétanque en doublettes. 20h Espace JH FABRE. Apéritif-tapas du terroir animé par les Humeurs Cérébrales, La Deryves et DJ Podium Equinoxe.

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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

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English :

3pm Boulodrome. Doubles pétanque competition. 8pm Espace JH FABRE. Apéritif-tapas du terroir hosted by Humeurs Cérébrales, La Deryves and DJ Podium Equinoxe.

L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)