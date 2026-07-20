Fête votive Saint-Léons
vendredi 21 août 2026 · Saint-Léons
Informations pratiques
Saint-Léons
Fête votive
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
18h30 Espace JH FABRE. Clôture des Marchés Nature avec un apéritif rythmé au son des Bandas avec Cariole Bricole de Mathieu suivi de Duo à deux . Buvette et restauration sur place.
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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
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English :
6:30pm Espace JH FABRE. Closing of the Nature Markets with a rhythmic aperitif to the sound of Bandas with Cariole Bricole de Mathieu followed by Duo à deux . Refreshments and catering on site.
L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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