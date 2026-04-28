Saint-Léons

Fête votive

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

20h Espace JH FABRE. Repas de l’Amitié préparé par De la ferme sur votre table pour clôturer la fête. Réservations pendant la fête.

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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

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English :

8pm Espace JH FABRE. Friendship meal prepared by De la ferme sur votre table to close the festival. Reservations during the festival.

L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)