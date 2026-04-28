Fête votive Saint-Léons
Fête votive Saint-Léons mercredi 26 août 2026.
Saint-Léons
Fête votive
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
20h Espace JH FABRE. Repas de l’Amitié préparé par De la ferme sur votre table pour clôturer la fête. Réservations pendant la fête.
.
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8pm Espace JH FABRE. Friendship meal prepared by De la ferme sur votre table to close the festival. Reservations during the festival.
L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Léons (Aveyron)
- Saint Léons fête Jean-Henri FABRE projection du film Monsieur FABRE Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons 10 mai 2026
- Saint Léons fête Jean-Henri FABRE Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons 10 mai 2026
- Repas de la Chasse Saint-Léons 14 juin 2026
- Fête de l’été en musique Saint-Léons 19 juin 2026
- Fête votive Saint-Léons 22 août 2026