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Fête votive Saint-Léons

Fête votive Saint-Léons

Fête votive Saint-Léons mercredi 26 août 2026.

Ville : 12780 Saint-Léons

Département : Aveyron

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Saint-Léons

Fête votive

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

20h Espace JH FABRE. Repas de l’Amitié préparé par De la ferme sur votre table pour clôturer la fête. Réservations pendant la fête.
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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie  

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English :

8pm Espace JH FABRE. Friendship meal prepared by De la ferme sur votre table to close the festival. Reservations during the festival.

L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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