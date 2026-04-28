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Lecture-Spectacle Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons

Lecture-Spectacle Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons

Lecture-Spectacle Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons dimanche 23 août 2026.

Lieu : Les Amis de Jean-Henri FABRE

Adresse : 3, Rue du Château Saint-Martin

Ville : 12780 Saint-Léons

Département : Aveyron

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Saint-Léons

Lecture-Spectacle

Les Amis de Jean-Henri FABRE 3, Rue du Château Saint-Martin Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

17h Lieu à préciser. Jean-Henri Fabre, le conteur savant , création par Marylène Possamai et Patrick Jan-George. Patchwork de récits, observations, poèmes et chansons de Fabre. Entrée libre. Informations au 06 81 04 41 55.
La Lecture-spectacle, avec un patchwork de récits, observations, poèmes et chansons de Fabre, fait entendre le formidable conteur qu’est le savant naturaliste.   .

Les Amis de Jean-Henri FABRE 3, Rue du Château Saint-Martin Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55  marielise.tichit@wanadoo.fr

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English :

5pm Location to be confirmed. Jean-Henri Fabre, le conteur savant , created by Marylène Possamai and Patrick Jan-George. Patchwork of stories, observations, poems and songs by Fabre. Free admission. Information on 06 81 04 41 55.

L’événement Lecture-Spectacle Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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