Lecture-Spectacle Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons

Saint-Léons

Lecture-Spectacle

Les Amis de Jean-Henri FABRE 3, Rue du Château Saint-Martin Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

17h Lieu à préciser. Jean-Henri Fabre, le conteur savant , création par Marylène Possamai et Patrick Jan-George. Patchwork de récits, observations, poèmes et chansons de Fabre. Entrée libre. Informations au 06 81 04 41 55.

La Lecture-spectacle, avec un patchwork de récits, observations, poèmes et chansons de Fabre, fait entendre le formidable conteur qu’est le savant naturaliste. .

Les Amis de Jean-Henri FABRE 3, Rue du Château Saint-Martin Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55 marielise.tichit@wanadoo.fr

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English :

5pm Location to be confirmed. Jean-Henri Fabre, le conteur savant , created by Marylène Possamai and Patrick Jan-George. Patchwork of stories, observations, poems and songs by Fabre. Free admission. Information on 06 81 04 41 55.

L’événement Lecture-Spectacle Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)