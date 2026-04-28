Fête votive Saint-Léons
Fête votive Saint-Léons dimanche 23 août 2026.
Saint-Léons
Fête votive
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier toute la journée. 10h30 Messe et commémoration aux Monuments aux Morts. L’après midi, expo de vieux tracteurs, concours de pétanque en doublettes, thé dansant, défilé vélo fleuri. 20h30 Repas Spectacle avec Newzik suivi d’un bal.
Thé dansant avec Olivier Tesseydre .
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
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English :
Flea market all day. 10:30 Mass and commemoration at the Monuments aux Morts. Afternoon: exhibition of old tractors, pétanque doubles competition, tea dance, flower parade. 8:30pm Dinner and show with Newzik, followed by a dance.
L’événement Fête votive Saint-Léons a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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