Saint-Léons

La fête de l’été en musique

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Assiette du terroir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin à 19h30 à l’espace Jean Henri Fabre, organisé par l’asso Léon’s Bouge. Repas buvette 10€ sur résa avant le 14 juin . Groupes Tristan, Lo Gantieirolo (groupe folklorique), Dominique chante Hugues Auffray, Les Zazous.

Assiette du terroir à 10,00 € sur réservation avant le 14 juin 2026. Tél 06 88 89 20 99 ou leonsbouge@gmail.com 10 .

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 88 89 20 99 leonsbouge@gmail.com

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English :

Friday June 19 at 7:30pm at Espace Jean Henri Fabre, organized by Léon’s Bouge. Meal and refreshment bar: 10? by reservation before June 14. Groups Tristan, Lo Gantieirolo (folk group), Dominique chante Hugues Auffray, Les Zazous.

L’événement La fête de l’été en musique Saint-Léons a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)