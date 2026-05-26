La fête de l’été en musique Saint-Léons
La fête de l’été en musique Saint-Léons vendredi 19 juin 2026.
Saint-Léons
La fête de l’été en musique
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Assiette du terroir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le vendredi 19 juin à 19h30 à l’espace Jean Henri Fabre, organisé par l’asso Léon’s Bouge. Repas buvette 10€ sur résa avant le 14 juin . Groupes Tristan, Lo Gantieirolo (groupe folklorique), Dominique chante Hugues Auffray, Les Zazous.
Assiette du terroir à 10,00 € sur réservation avant le 14 juin 2026. Tél 06 88 89 20 99 ou leonsbouge@gmail.com 10 .
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 88 89 20 99 leonsbouge@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday June 19 at 7:30pm at Espace Jean Henri Fabre, organized by Léon’s Bouge. Meal and refreshment bar: 10? by reservation before June 14. Groups Tristan, Lo Gantieirolo (folk group), Dominique chante Hugues Auffray, Les Zazous.
L’événement La fête de l’été en musique Saint-Léons a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Léons (Aveyron)
- Fête de l’Abeille Micropolis Saint-Léons 13 juin 2026
- Repas de la Chasse Saint-Léons 14 juin 2026
- Fête de l’été en musique Saint-Léons 19 juin 2026
- Inauguration de la saison Les Amis de Jean-Henri FABRE Saint-Léons 11 juillet 2026
- Fête votive Saint-Léons 22 août 2026