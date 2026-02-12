Repas de la Chasse Saint-Léons
Repas de la Chasse Saint-Léons dimanche 14 juin 2026.
Repas de la Chasse
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
12h Espace JH FABRE. Organisé par la Société Communale de Chasse de Saint Léons. Ouvert à tous. Infos et réservation au 06 71 51 05 70.
.
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 71 51 05 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
12pm Espace JH FABRE. Organized by the Société Communale de Chasse de Saint Léons. Open to all. Information and booking on 06 71 51 05 70.
L’événement Repas de la Chasse Saint-Léons a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)