Fête de l’été en musique Saint-Léons
Fête de l’été en musique Saint-Léons vendredi 19 juin 2026.
Fête de l’été en musique
espace jean henri Fabre Saint-Léons Aveyron
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
2026-06-19
Dès 19h Espace JH FABRE. O’ Terradou et Leons’bouge co-organisent une fête de l’été en musique. Concerts, repas, buvette. Plus d’informations à venir…
espace jean henri Fabre Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 42 55 50 71 oterradou@gmail.com
English :
From 7pm Espace JH FABRE. O’ Terradou and Leons’bouge co-organize a musical summer party. Concerts, food and refreshments. More information to come…
L’événement Fête de l’été en musique Saint-Léons a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)