Fête de l’été en musique

espace jean henri Fabre Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dès 19h Espace JH FABRE. O’ Terradou et Leons’bouge co-organisent une fête de l’été en musique. Concerts, repas, buvette. Plus d’informations à venir…

.

espace jean henri Fabre Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 42 55 50 71 oterradou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 7pm Espace JH FABRE. O’ Terradou and Leons’bouge co-organize a musical summer party. Concerts, food and refreshments. More information to come…

L’événement Fête de l’été en musique Saint-Léons a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)