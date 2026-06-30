Informations pratiques

Saint-Léons

Vide grenier

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

vide grenier,le dimanche 23 août, à Saint leons,à l occasion de la fête du village. Réservation au 0630073808

.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

vide grenier, Sunday August 23, in Saint leons, on the occasion of the village fête. Bookings at 0630073808

L’événement Vide grenier Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)