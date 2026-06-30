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AGENDA · Saint-Léons

Vide grenier Saint-Léons

dimanche 23 août 2026 · Saint-Léons

Vide grenier Saint-Léons

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
12780 Saint-Léons
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Léons

Vide grenier

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

vide grenier,le dimanche 23 août, à Saint leons,à l occasion de la fête du village. Réservation au 0630073808
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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie  

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English :

vide grenier, Sunday August 23, in Saint leons, on the occasion of the village fête. Bookings at 0630073808

L’événement Vide grenier Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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