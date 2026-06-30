AGENDA · Saint-Léons
Vide grenier Saint-Léons
dimanche 23 août 2026 · Saint-Léons
Informations pratiques
Saint-Léons
Vide grenier
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
vide grenier,le dimanche 23 août, à Saint leons,à l occasion de la fête du village. Réservation au 0630073808
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Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
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English :
vide grenier, Sunday August 23, in Saint leons, on the occasion of the village fête. Bookings at 0630073808
L’événement Vide grenier Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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