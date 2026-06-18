Un été avec Monsieur Fabre Saint-Léons
Un été avec Monsieur Fabre Saint-Léons samedi 11 juillet 2026.
Saint-Léons
Un été avec Monsieur Fabre
3 rue du chateau Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Les Amis de Jean-Henri Fabre vous invitent au lancement de la saison 2026 à la Maison Natale de Jean-Henri Fabre !
Programme
16h30 Lecture promenade sur les pas de JH Fabre
17h30 Présentation des expositions Jean-Henri Fabre, l’homme, le savant, le passeur. Et Diablotin, fantôme de la garrigue photographies de Valère Marsaudon.
18h Concert Escapade Zoé Buick à la harpe, Ulysse Bonneau au violoncelle
Buffet
Réponse souhaitée au 06.81.04.41.55 ou par mail marielise.tichit@wanadoo.fr et marylenepossamai@aol.com .
3 rue du chateau Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55
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English :
The Friends of Jean-Henri Fabre invite you to the kickoff of the 2026 season at Jean-Henri Fabre’s Birthplace!
L’événement Un été avec Monsieur Fabre Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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