Saint-Léons

Un été avec Monsieur Fabre

3 rue du chateau Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Les Amis de Jean-Henri Fabre vous invitent au lancement de la saison 2026 à la Maison Natale de Jean-Henri Fabre !

Programme

16h30 Lecture promenade sur les pas de JH Fabre

17h30 Présentation des expositions Jean-Henri Fabre, l’homme, le savant, le passeur. Et Diablotin, fantôme de la garrigue photographies de Valère Marsaudon.

18h Concert Escapade Zoé Buick à la harpe, Ulysse Bonneau au violoncelle

Buffet

Réponse souhaitée au 06.81.04.41.55 ou par mail marielise.tichit@wanadoo.fr et marylenepossamai@aol.com .

3 rue du chateau Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 81 04 41 55

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English :

The Friends of Jean-Henri Fabre invite you to the kickoff of the 2026 season at Jean-Henri Fabre’s Birthplace!

L’événement Un été avec Monsieur Fabre Saint-Léons a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)