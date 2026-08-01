Enduro 2 Jour 1 Les Allues
samedi 22 août 2026 · Les Allues
Informations pratiques
Les Allues
Enduro 2 Jour 1
Bike Park La Chaudanne Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 00:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Premier jour de cette course internationale de VTT et VTTAE par équipe de 2. Le parcours passera sur le sentier des crêtes, passera à St Martin de Bellevilles et descendra jusqu’à Brides-les-bains.
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Bike Park La Chaudanne Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes ali@enduro2.fr
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English : Enduro 2 day 1
The first day of this international mountain bike and e-MTB race for teams of two. The course will follow the ridge trail, pass through St. Martin de Bellevilles, and descend to Brides-les-Bains.
L’événement Enduro 2 Jour 1 Les Allues a été mis à jour le 2026-08-06 par Méribel Tourisme
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