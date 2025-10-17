Les festivités de Noël Les Allues
Les festivités de Noël Les Allues lundi 21 décembre 2026.
Les Allues
Les festivités de Noël
Méribel Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21
fin : 2026-12-25
Date(s) :
2026-12-21
Vivez pleinement la magie des fêtes à Méribel !
Les festivités de Noël illuminent la station pour émerveiller petits et grands. Parades, spectacles et bien sûr la rencontre avec Père Noël, laissez vous emporter par l’esprit de Noël au cœur des 3 vallées.
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Méribel Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
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English : Christmas festivities
Experience the magic of Christmas in Méribel!
Christmas festivities light up the resort to amaze young and old alike. Parades, shows and, of course, a meeting with Santa Claus, let yourself be carried away by the spirit of Christmas in the heart of the 3 Valleys.
L’événement Les festivités de Noël Les Allues a été mis à jour le 2025-10-17 par Méribel Tourisme
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