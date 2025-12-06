Marché Route du centre Les Allues
Marché Route du centre Les Allues samedi 6 décembre 2025.
Marché
Route du centre Meribel Centre Les Allues Savoie
Début : Mercredi 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-04-18 12:00:00
2025-12-06
Marché artisanal et produits régionaux. Ouvert toute la journée.
Route du centre Meribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
English : Regional food market
Artisanal market and regional products. Open all day long.
German :
Kunsthandwerksmarkt und regionale Produkte. Den ganzen Tag über geöffnet.
Italiano :
Mercato dell’artigianato e dei prodotti regionali. Aperto tutto il giorno.
Espanol :
Mercado de artesanía y productos regionales. Abierto todo el día.
L’événement Marché Les Allues a été mis à jour le 2025-10-16 par Méribel Tourisme