Marché Route du centre Les Allues

Marché

Route du centre Meribel Centre Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-04-18 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché artisanal et produits régionaux. Ouvert toute la journée.

.

Route du centre Meribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

English : Regional food market

Artisanal market and regional products. Open all day long.

German :

Kunsthandwerksmarkt und regionale Produkte. Den ganzen Tag über geöffnet.

Italiano :

Mercato dell’artigianato e dei prodotti regionali. Aperto tutto il giorno.

Espanol :

Mercado de artesanía y productos regionales. Abierto todo el día.

L’événement Marché Les Allues a été mis à jour le 2025-10-16 par Méribel Tourisme