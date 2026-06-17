Méribel Cyclo Challenge Plateau de la Chaudanne Les Allues vendredi 14 août 2026.

Les Allues

Méribel Cyclo Challenge

Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues Savoie

Tarif : 5 – 5 – 26.25 EUR

Animation VTT 5€

1 montée chronométrée 16€

Combinaison des 2 montées chronométrées 26.25€



Les non licenciés auront un supplément de 3.5€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-08-14

DE RETOUR EN 2026 !

Le Club des Sports de Méribel organise pour la deuxième fois le Méribel Cyclo Challenge. Un événement taillé pour les passionnés de vélo et de défis en altitude.

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Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr

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English : Méribel Cyclo Challenge

BACK IN 2026!

The Méribel Sports Club is organizing the Méribel Cyclo Challenge for the second time. An event designed for cycling enthusiasts and those who love high-altitude challenges.

L’événement Méribel Cyclo Challenge Les Allues a été mis à jour le 2026-06-17 par Méribel Tourisme