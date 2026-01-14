Enduro 2 Les Allues

Enduro 2

Bike Park La Chaudanne Les Allues Savoie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 08:30:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez vibrer durant l’Enduro 2, la course internationale de VTT et VTTAE par équipe de deux. Les équipes sillonneront les pistes du Bike Park de Méribel avant de rejoindre le plateau de la Chaudanne.

Bike Park La Chaudanne Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes ali@enduro2.fr

English : Enduro 2

Experience the thrill of Enduro 2, the international mountain bike and VTTAE race for teams of two. Teams will ride the trails of the Méribel Bike Park before reaching the Chaudanne plateau.

