Enduro VTT de Bussang St-Maurice/Moselle Halle de la Mouline Bussang

Informations pratiques

Bussang

Enduro VTT de Bussang St-Maurice/Moselle

Halle de la Mouline East Coast Enduro Tour Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 09:45:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les Vosges Épiques. La course plutôt typée descente est un vrai enduro technique. Soyez prêts à avaler entre 300 et 400 mètres de dénivelés négatifs dans les pistes variées de la commune. Un final par la piste de la Bouloie vous permettra d’avoir une magnifique vue sur la vallée de Bussang, avant de plonger dans une piste technique virages relevés, petits sauts, vitesse, passages racineux ! C’est une manche réservée aux experts et passionnés !Tout public

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Halle de la Mouline East Coast Enduro Tour Bussang 88540 Vosges Grand Est inscriptions@loizoriderproductions.com

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English :

The Vosges Peaks. This race, which is more of a “downhill” style, is a truly technical enduro event. Get ready to tackle between 300 and 400 meters of elevation loss on the town’s varied trails. The finish along the Bouloie trail will treat you to a magnificent view of the Bussang Valley before you dive into a technical trail: banked turns, small jumps, speed, and root-covered sections! This run is reserved for experts and enthusiasts!

L’événement Enduro VTT de Bussang St-Maurice/Moselle Bussang a été mis à jour le 2026-07-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES