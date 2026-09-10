AGENDA · Nantes
Enfantines, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Enfantines Mercredi 2 décembre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:30:00+01:00
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois
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