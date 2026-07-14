ENFANTS DU DESTIN CONCERT MEDINE Théâtre de Mayenne Mayenne
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre de Mayenne · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
ENFANTS DU DESTIN CONCERT MEDINE
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
️ PAMPA! ET LE KIOSQUE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE AVEC MÉDINE
PAMPA! et Le Kiosque accueillent une voix qui raconte l’Histoire autrement ️
Avec Enfants du Destin, Médine donne voix à celles et ceux que l’Histoire a souvent laissés dans l’ombre. Portés par une écriture puissante et un sens du récit singulier, les personnages d’Enfants du Destin traversent les époques, les frontières et les combats, entre exil, résistance, transmission et quête d’identité.
Dans une formule scénique intense et immersive, Médine revisite les chapitres emblématiques de cette saga qui a marqué le rap français. Une expérience musicale et humaine où se mêlent force des mots, profondeur des histoires et puissance de l’émotion.
Une soirée rare, entre récit, mémoire et musique, à ne pas manquer. .
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr
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English :
?? PAMPA! AND THE KIOSK INVITES YOU TO THE THEATER WITH M%C9DINE?
L’événement ENFANTS DU DESTIN CONCERT MEDINE Mayenne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Mayenne Co
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