UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MAYENNE Parvis du Grand Nord Mayenne

LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MAYENNE Parvis du Grand Nord Mayenne jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Parvis du Grand Nord
Adresse
396 Rue Volney
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Mayenne

LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MAYENNE

Parvis du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Lectures d’histoires par l’équipe de la bibliothèque ! 
Séance lecture gratuite pour les 3-6 ans spéciale découverte d’instruments.

En cas de mauvais temps, la séance est annulée.   .

Parvis du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71  mediatheque@mayennecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

L’événement LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne

À voir aussi à Mayenne (Mayenne)