VISITE COMMENTEE DE MAYENNE Quai de Waiblingen Mayenne

VISITE COMMENTEE DE MAYENNE

Quai de Waiblingen Au pied de l’Office de Tourisme Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, lors d’une visite-découverte.

Partez à la rencontre de l’histoire de la ville de Mayenne à travers ses monuments les plus emblématiques ! De la naissance de la ville fortifiée médiévale à son embellissement au XVIIᵉ siècle par le cardinal Mazarin, en passant par les bouleversements des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, laissez-vous conter un véritable condensé d’histoire lors de cette balade urbaine. .

Quai de Waiblingen Au pied de l’Office de Tourisme Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

Accompanied by a guide, discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne, during a discovery tour.

