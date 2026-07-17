Enfin ! ça y est !! c’est le pot de départ de départ de Gaston !!, Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Le Pavillon - Maison de quartier de la Bottière · Nantes
Informations pratiques
Enfin ! ça y est !! c’est le pot de départ de départ de Gaston !! Samedi 26 septembre, 16h00 Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.
Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.
Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce , Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
« vous remercier, d’avoir fait en sorte que je puisse exister, tout près de vous, si simplement. » Gaston
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