ENFIN CIE EN TRANSITION Lodève

ENFIN CIE EN TRANSITION

Route de Bédarieux Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre du Chemin de l’eau

Une journée artistique, sensible et scientifique d’inauguration du sentier d’interprétation du Chemin de l’eau source du Goutal, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et des 30 ans du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Un récit qui éclaire le passé pour mieux interroger le présent.

Il y a 20 ans Ana avait 15 ans. La biodiversité s’effondrait. Le prix du pétrole grimpait en flèche. On découvrait un premier hiver sans pluie. Tout s’amplifiait à l’autre bout de la planète. A l’autre bout de la rue aussi. Et en bref, 2025 c’était pas ouf.

C’est tout un mode de vie qui devait être réinventé. Ces changements, hors de question de les subir. Une révolution géniale du monde s’engageait. Ana comptait bien en faire partie ! Nous sommes le 26 mars 2045, et Ana est heureuse de pouvoir dire je suis fière de ce qu’on a accompli.

Randonnée niveau intermédiaire 4 km

Dans le cadre du Chemin de l’eau

Une journée artistique, sensible et scientifique d’inauguration du sentier d’interprétation du Chemin de l’eau source du Goutal, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et des 30 ans du Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Programme de la journée

>9h Inauguration officielle

>9h30 Départ de la rando spectacle RDV devant la salle des fêtes la Grange (sur résa)

Suivez LA FANFARE D’OCCASION et les intervenants du Chemin de l’eau jusqu’à la source du Goutal.

>12h30 Pique-nique tiré du sac à la Source du Goutal

Possibilité de rejoindre directement cette étape pour les non-marcheurs

>14h Sieste sonore avec La Cie Du Plus Petit Espace Possible Source du Goutal

En option, pour les rêveurs

>14h Visite du site d’architecture expérimental de Cantercel

En option pour les curieux Groupe très limité sur résa à info@cantercel.com

>16h30 Spectacle L’EAU DES COLLINES En Votre Compagnie Salle des fêtes de La Vacquerie la Grange (sur résa) .

Route de Bédarieux Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60 billetterie-resurgence@lodevoisetlarzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Water Trail

An artistic, sensitive and scientific day to inaugurate the Chemin de l’eau source du Goutal interpretation trail, as part of the European Heritage Days and the 30th anniversary of the Parc Naturel Régional des Grands Causses.

L’événement ENFIN CIE EN TRANSITION Lodève a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC