Enfin Grand ! Cabaret des 30 ans Orbey

Enfin Grand ! Cabaret des 30 ans

1 Place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-15 18:30:00

2026-03-14 2026-03-15

Un concentré d’énergie, de souvenirs et de folie douce… le tout servi par nos comédiens bénévoles prêts à vous faire passer un agréable moment.

Après l’enthousiasme de l’été dernier, notre cabaret anniversaire Enfin grand ! repart en tournée et fera escale à Orbey.

Un concentré d’énergie, de souvenirs et de folie douce… le tout servi par nos comédiens bénévoles prêts à remettre… Nous avons eu envie de partager nos souvenirs avec le public, alors nous avons rappelé les anciens pour préparer avec eux un projet melting-pot dans lequel nous avons mis un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit bout de chacune des pièces que nous avons aimé jouer.

D’Alfred Jarry à Hanokh Levin, en passant par Bertolt Brecht, vous y retrouverez toute une flopée de personnages et de situations que nous avons mises bout à bout pour en faire un spectacle intitulé Enfin grand ! Cabaret des 30 ans . 0 .

1 Place des Écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 49 62 63 association@compagnie-tallipot.fr

English :

A concentration of energy, memories and gentle madness? all served up by our volunteer comedians, ready to ensure you have a great time.

