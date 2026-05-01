ENFIN Nissan-lez-Enserune
ENFIN Nissan-lez-Enserune samedi 30 mai 2026.
Nissan-lez-Enserune
ENFIN
26 Boulevard des Vieux Moulins Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
ENFIN est une fiction politique et une célébration où le récit de l’effondrement bascule en élan créateur.
Face aux premières coupures d’électricité fin 2028, Ana, alors adolescente, refuse de subir et d’être une victime passive du changement. C’est le signal d’un engagement radical et joyeux il faut réinventer, même si ça implique de renoncer au streaming 4K. Elle a mis au point un vélo générateur d’électricité. Un dispositif de résilience concrète qui permet de continuer à faire circuler la musique, la danse, le lien… tout en compensant la flemme d’aller à la salle de sport. Aujourd’hui, 30 mai 2046, Ana va vous faire tester l’énergie du changement. Bienvenue dans cette nouvelle réalité ! .
26 Boulevard des Vieux Moulins Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie
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English : ENFIN
ENFIN is a political fiction and a celebration in which the story of collapse is transformed into creative momentum.
L’événement ENFIN Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LA DOMITIENNE
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