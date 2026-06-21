Enquête au cœur de la Résistance agenaise aidez Margot ! 38 rue Garonne Agen

Agen

Enquête au cœur de la Résistance agenaise aidez Margot !

38 rue Garonne 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:30:00

fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le réseau de Résistance Les Ombres d’Agen est en danger à cause d’une taupe. Paul, le chef, découvre le traître mais est arrêté. Margot, son alliée, vous demande d’aider à résoudre l’enquête pour démasquer le traître.

En pleine Seconde Guerre mondiale, le réseau de Résistance Les Ombres d’Agen est en grand danger. Une taupe a trahi le groupe en livrant à l’ennemi l’un de ses membres et leurs actions de sabotage. Paul, chef du réseau, a découvert l’identité du traître et réuni des preuves… mais il est arrêté avant de pouvoir révéler la vérité à sa fidèle alliée, Margot, votre guide.

Face à l’urgence, Margot fait appel à de nouvelles recrues VOUS !

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’Agen pour résoudre l’enquête, récolter les indices disséminés dans la ville et retrouver le code secret du coffre de Paul. À l’intérieur se cache l’identité de la taupe.

Saurez-vous la démasquer avant qu’il ne soit trop tard ? .

38 rue Garonne 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Enquête au cœur de la Résistance agenaise aidez Margot !

During World War II, the Resistance network Les Ombres d’Agen is in danger because of a mole. Paul, the leader, discovers the traitor but is arrested. Margot, his ally, asks you to help solve the case and expose the traitor.

L’événement Enquête au cœur de la Résistance agenaise aidez Margot ! Agen a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen