Enquête au musée Rue Corneille Angoulême
Enquête au musée Rue Corneille Angoulême samedi 6 juin 2026.
Angoulême
Enquête au musée
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Conseil Départemental des Jeunes vous invite à venir tester, en partenariat avec le musée d’Angoulême, un jeu de piste afin de leur donner envie de découvrir le musée autrement.
.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Conseil Départemental des Jeunes invites you, in partnership with the Musée d?Angoulême, to come and try out a treasure hunt to encourage young people to discover the museum in a different way.
L’événement Enquête au musée Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Itinéraires BD et histoire Angoulême 15 mai 2026
- Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Stade Chanzy Angoulême 15 mai 2026
- Portes Ouvertes Culturelles (POC) Angoulême 16 mai 2026
- La fiesta de Cornebidouille Place du Champ de Mars Angoulême 16 mai 2026
- Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême 18 mai 2026