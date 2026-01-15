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Enquête au musée Rue Corneille Angoulême

Enquête au musée Rue Corneille Angoulême samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue Corneille

Adresse : Musée d'Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Angoulême

Enquête au musée

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le Conseil Départemental des Jeunes vous invite à venir tester, en partenariat avec le musée d’Angoulême, un jeu de piste afin de leur donner envie de découvrir le musée autrement.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

The Conseil Départemental des Jeunes invites you, in partnership with the Musée d?Angoulême, to come and try out a treasure hunt to encourage young people to discover the museum in a different way.

L’événement Enquête au musée Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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