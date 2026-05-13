Enquête – Correspondances d’œuvres, Musée Postal, Paris
Enquête – Correspondances d’œuvres, Musée Postal, Paris samedi 23 mai 2026.
Enquête – Correspondances d’œuvres Samedi 23 mai, 18h00 Musée Postal Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Devenez facteur le temps d’une visite ! Dans l’exposition temporaire Sous toutes les coutures. Le vêtement au travail, un jeu de cartes postales invite petits et grands à observer les œuvres autrement, en menant l’enquête pour remettre chaque message à son mystérieux destinataire.
Musée Postal 34 boulevard de Vaugirard75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 01 42 79 24 24 http://www.museepostal.fr https://www.instagram.com/museepostal;https://www.facebook.com/museepostal;https://www.youtube.com/@museepostal Bienvenue au Musée Postal, la maison des lettres, des timbres et des aventures humaines. Ici, chaque enveloppe a un voyage, chaque timbre une époque, chaque facteur une histoire à partager. À travers des collections riches et vivantes, partez sur les traces du courrier qui a relié les personnes, inspiré des artistes et façonné notre quotidien.
Pour les amoureux de l’histoire, nos pièces emblématiques, nos documents rares et nos récits de routes postales dévoilent une épopée faite d’ingéniosité, d’audace et de liens tissés à travers le temps. Pour les familles, des dispositifs interactifs, des ateliers créatifs et des parcours ludiques transforment la visite en moment de découverte à partager, où l’on touche, écoute, observe et s’émerveille. METRO
Arrêt Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2) : lignes 4, 6, 12, 13
Arrêt Pasteur : lignes 6, 12
Arrêt Falguière : ligne 12
BUS
Arrêts Armorique-Musée Postal ou Gare Montparnasse
Lignes 28, 39, 58, 88, 91, 92, 94, 95
Jeu d’enquête « Correspondances d’œuvres »
© Eric Ernaux pour le Musée Postal
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Marine et les peintres quatre siècles d’art et de pouvoir Musée national de la Marine Paris 16e Arrondissement 13 mai 2026
- La mode en majesté haute couture et tradition à la cour de Thaïlande MAD Musée des Arts décoratifs Paris 13 mai 2026
- Frondaison Lettrée / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Cécile Andrieu Le K.A.B Paris 13 mai 2026
- Projet LARAMIE de Moïse Kaufmann Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS 13 mai 2026
- Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 13 mai 2026