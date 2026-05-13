Enquête – Correspondances d’œuvres, Musée Postal, Paris

Enquête – Correspondances d’œuvres Samedi 23 mai, 18h00 Musée Postal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Devenez facteur le temps d’une visite ! Dans l’exposition temporaire Sous toutes les coutures. Le vêtement au travail, un jeu de cartes postales invite petits et grands à observer les œuvres autrement, en menant l’enquête pour remettre chaque message à son mystérieux destinataire.

Musée Postal 34 boulevard de Vaugirard75015 Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France 01 42 79 24 24 http://www.museepostal.fr https://www.instagram.com/museepostal;https://www.facebook.com/museepostal;https://www.youtube.com/@museepostal Bienvenue au Musée Postal, la maison des lettres, des timbres et des aventures humaines. Ici, chaque enveloppe a un voyage, chaque timbre une époque, chaque facteur une histoire à partager. À travers des collections riches et vivantes, partez sur les traces du courrier qui a relié les personnes, inspiré des artistes et façonné notre quotidien.

Pour les amoureux de l’histoire, nos pièces emblématiques, nos documents rares et nos récits de routes postales dévoilent une épopée faite d’ingéniosité, d’audace et de liens tissés à travers le temps. Pour les familles, des dispositifs interactifs, des ateliers créatifs et des parcours ludiques transforment la visite en moment de découverte à partager, où l’on touche, écoute, observe et s’émerveille. METRO

Arrêt Montparnasse-Bienvenüe (sortie n°2) : lignes 4, 6, 12, 13

Arrêt Pasteur : lignes 6, 12

Arrêt Falguière : ligne 12

BUS

Arrêts Armorique-Musée Postal ou Gare Montparnasse

Lignes 28, 39, 58, 88, 91, 92, 94, 95

Jeu d’enquête « Correspondances d’œuvres »

© Eric Ernaux pour le Musée Postal