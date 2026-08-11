Enquête d’Halloween Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Enquête d’Halloween

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

D’inquiétantes créatures ont volé du poison dans la pharmacie du musée afin d’empoisonner les visiteurs. Réponds à leurs énigmes afin de découvrir où est cachée la fiole de poison. Si tu y parviens, nous saurons te récompenser !

Adapté aux 6-12 ans.

PRECISIONS HORAIRES

Du 17/10 au 01/11/2026 le mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 14h à 18h.

La billetterie ferme à 17h. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

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English :

Ominous creatures have stolen poison from the museum pharmacy to poison visitors. Answer their riddles to find out where the vial of poison is hidden. If you succeed, we’ll reward you!

L’événement Enquête d’Halloween Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME